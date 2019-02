Forex, scambi nervosi dopo il Job Report

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambi in altalena si sono registrati sul mercato dei cambi, dopo la diffusione del dato sul lavoro americano, per la coppia eur/usd. L'euro ha perso velocemente terreno nei confronti del biglietto per, poi, schizzare fino ai massi di seduta e tornare sui livelli precedenti alla pubblicazione della statistica statunitense.Il cross eur/usd che in questo momento vale 1,1472 dollari è sceso fino a 1,1451 dopo l'occupazione USA e poi è volato fino al top intraday individuato a 1,486 dollari.Secondo i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro,il mese scorso. Le attese erano per una crescita dei payroll di 165.000.Nei giorni scorsi, la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha lasciato invariati i tassi di interesse, prevedendo una crescita a stelle e strisce più debole quest'anno rispetto all'anno passato. Un atteggiamento che di fatto esprime