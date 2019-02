Forex, rally della sterlina. Effetto Carney e Brexit

(Teleborsa) - Viaggia in rialzo sul mercato Forex, la sterlina, a quota 1,32 dollari e 0,861 nei confronti dell'euro.



A dare linfa alla divisa britannica contribuiscono le dichiarazioni rilasciate dal Governatore della Banca centrale di Inghilterra, Mark Carney che ha rassicurato i mercati spiegando che l'istituto adotterà ogni misura necessaria per sostenere l'economia, se subirà lo choic di una Brexit senza accordo.



Un altro assist arriva dalle aspettative degli investitori sulla possibilità che la premier Theresa May apra a uno slittamento della scadenza del 29 marzo per il divorzio dall'Ue.



Euro/dollaro sopra 1,13 dollari in vista discorso Powell. Il Presidente della Federal Reserve presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato USA.



