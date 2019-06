Forex, l'euro sale a 1,13 USD dopo BCE e Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con le borse che limano i guadagni di giornata e Piazza Affari che evidenzia un piccolo ribasso sull'ndice FTSE MIB (-0,12%)., arrivando a superare la soglia degli, per poi assestarsi a(+0,5%).Un movimento che sembra far perno sullee su una malcelata, che scommettevano anche su. Draghi non ha neanche fatto cenno a una riduzione del costo del denaro, come ha fatto il suo collega americano Jerome Powell un paio di giorni fa.I cambi si stanno dunque ribilanciando sulla prospettiva di tassi in discesa in USA e fermi in UE, sebbene la BCE abbia esteso il periodo di mantenimento del costo del denaro su questi livelli di un semestre a metà 2020.