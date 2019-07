Forex, il mercato si prepara ai verdetti di BCE e Fed

(Teleborsa) - Clima attendista sul mercato valutario con gli investitori che si muovono prudenti in attesa delle prossime mosse della Banca centrale europea e della Federal Reserve.



Si comincia da giovedì prossimo, 24 Luglio, con la riunione di politica monetaria della BCE ed a fine mese con la Fed. Gli addetti ai lavori si attendono nuove misure di stimolo monetario sia in Europa sia negli USA, in risposta ad una debole crescita e ad un'inflazione che stenta a ripartire.



Intanto il cambio eur/usd viaggia a 1,1216 dollari dopo aver raggiunto un massimo intraday di 1,1226 ed un minimo a 1,1205. © RIPRODUZIONE RISERVATA