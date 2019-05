Forex, dollaro stabile aspetta minute Federal Reserve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si mantiene stabile il dollaro nei confronti delle principali valute in vista di importanti appuntamenti in calendario questa settimana. Si comincia daquandorelativi alla riunione di inizio maggio e che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sull'atteggiamento mostrato dall'istituto guidato daSul fronte euro,di politica monetaria,Quanto alla sterlina recupera parte delle perdite registrate la scorsa settimana dopo essere scivolata ai minimi di sei mesi. La premier britannica Theresa May ha detto che farà una nuova coraggiosa offerta ai parlamentari inglesi nel tentativo di far approvare il suo accordo sulla Brexit, respinto tre volte, prima di lasciare l'incarico.Sul mercato Forex, il cross eur/usd quota a 1,1165 dollari, il cambio usd/yen 109,89. Il cable gbp/usd vale 1,2731.