Forex, dollaro in rialzo su incertezze Europa e Asia

(Teleborsa) - Sul mercato dei cambi il dollaro è in leggero rialzo nei confronti delle altre principali valute di riferimento, dopo che i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno confermato l'approccio paziente su eventuali modifiche dei tassi di interesse.



Il biglietto verde funge da bene rifugio in un clima di incertezza legato alla guerra commerciale, alla Brexit e alle elezioni europee.



Il cambio euro/dollaro arretra in area 1,113, in attesa della diffusione in mattinata delle minute della BCE. Il cable con la sterlina quota 1,263 con il premier britannico Theresa May sotto assedio e sempre più sola nel giorno in cui Londra va a votare alle elezioni europee in quello che appare uno strano paradosso del destino in chiave Brexit. © RIPRODUZIONE RISERVATA