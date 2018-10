Forex, dollaro in rialzo aspetta la Fed. Sterlina va giù con l'inflazione

(Teleborsa) - Il biglietto verde si muove in vantaggio nei confronti delle principali valute, mentre gli investitori aspettano l'appuntamento di stasera con la Federal Reserve, quando pubblicherà i verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria.



Il cross eur/usd vale 1,1539 dollari con la prima area di supporto vista a 1,1515. Il cambio con lo yen viaggia a 112,09 e la prima area di supporto è stimata a 111,93. Il usd/sterlina scambia a 1,3127 dollari: un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,3085.



La sterlina paga il dato più debole delle attese sull'inflazione in Gran Bretagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA