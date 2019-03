La Ford, l'azienda americana di automobili, vuole tagliare 5.000 posti di lavoro in Germania. Lo ha reso noto un portavoce del gruppo. Obiettivo: risparmiare 500 milioni di dollari. Saranno coinvolti dalle misure di risparmio gli stabilimenti di Colonia, Saarlouis e Aquisgrana. «Questo annuncio è parte della ristrutturazione annunciata a gennaio da Ford per l'Europa con l'obiettivo di far tornare velocemente l'Europa un mercato redditizio», ha detto un portavoce di Ford. © RIPRODUZIONE RISERVATA