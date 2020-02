Ford Motor in rialzo guarda ai risultati

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Ford Motor, che tratta in utile dell'1,84% sui valori precedenti.



A dare linfa al titolo contribuisce l'ottimismo per i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno che saranno pubblicati dal Gruppo automobilistico dopo la chiusura del mercato.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ford Motor più pronunciata rispetto all'andamento dello S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Il quadro di medio periodo di Ford Motor ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 9,19 USD. Primo supporto individuato a 9,08. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 9,3.