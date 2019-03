Forbes: Bezos si conferma il più ricco al mondo Ferrero il primo tra gli italiani

Jeff bezos si conferma la persona più ricca al mondo per il secondo anno di fila davanti a Bill Gates. Nella classifica 2019 «World’s Billionaires», pubblicata oggi da Forbes, l’amministratore delegato e fondatore di Amazon svetta con un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 miliardi in più dello scorso anno. Diventato nel 2018 il primo a conquistare il vertice della classifica con una fortuna di almeno 100 miliardi, Bezos è alle prese con un divorzio e resta da vedere quanto esso impatterà il suo tesoretto, specialmente dopo le indiscrezioni del tabloid National Enquirer che nel giorno dell’annuncio del divorzio «amichevole» ha svelato che lui aveva una relazione con l’ex presentatrice tv Lauren Sanchez. Gates, cofondatore di Microsoft a capo della fondazione di beneficenza più grande al mondo, la Bill & Melinda Gates Foundation, può contare su 96,5 miliardi di dollari. Warren Buffett, il cosiddetto Oracolo di Omaha a capo della conglomerata Berkshire Hathaway, vale invece 82,5 miliardi. Al quarto posto c’è il francese Bernand Arnault e la sua famiglia: colui che controlla un impero di 70 marchi tra cui Louis Vitton e Sephora vale 76 miliardi. Con 64 miliardi di dollari nella top 5 c’è anche Carlos Slim, l’uomo più ricco del Messico che con la sua famiglia controlla America Movil, la più grande azienda di tlc dell’America Latina. Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, è all’ottavo posto (dal quinto del 2018) con un patrimonio di 62,3 miliardi. Dopo di lui c’è Michael Bloomberg (55,5 miliardi): il tre volte sindaco di New York che pensa alle presidenziali americane del 2020 e che è a capo dell’omonimo impero dell’informazione finanziaria è passato al nono dall’undicesimo gradino. Tra gli italiani, il primo a svettare nella «World’s Billionaires» di Forbes è il 54enne Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’azienda di famiglia che produce la Nutella: è al 39esimo posto con un tesoretto di 22,4 miliardi.

