FOPE riprende l'attività produttiva

(Teleborsa) - FOPE, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha ripreso in data odierna l'attività produttiva nella propria sede di Vicenza, dopo lo stop conseguente l'emergenza Covid-19, nel rispetto dei protocolli di sicurezza come stabilito dal DPCM del 26 aprile 2020 riguardante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".



La società fa sapere inoltre che continueranno ancora in modalità smart-working le attività commerciali e amministrative di ufficio che non richiedono presenza fisica in sede.







Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA