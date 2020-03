FOPE notifica a Consob documentazione prestito convertibile

(Teleborsa) - FOPE comunica di aver notificato alla Consob l'aggiornamento del KID (Key Information Document,) sul Prestito Obbligazionario Convertibile "FOPE 4,5% 2016-2021".



Il KID, è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità facilmente fruibile e comprensibile per l'investitore sulla base del Regolamento Europeo in materia di PRIIPs

(prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati), per consentire la comparabilità tra i diversi prodotti e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA