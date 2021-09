FOPE, nel 1° semestre ricavi e margini vicini a livelli pre-Covid

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il CdA di FOPE - società orafa vicentina attiva nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia - ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I ricavi netti sono pari a 14,6 milioni di euro, in crescita del 44% rispetto ai 10,2 milioni del primo semestre 2020 e sostanzialmente in linea con i livelli pre Covid-19 del primo semestre 2019 (15,5 milioni). L'EBITDA è stato di 2,4 milioni di euro (0,7 milioni nei primi sei mesi del 2020 e 3,2 milioni un anno prima), mentre l'utile netto è stato di 1 milione di euro (-0,1 milioni un anno fa e 1,9 milioni nel primo semestre del 2019).



"Con soddisfazione chiudiamo il primo semestre 2021 con ricavi che registrano una crescita del 44% rispetto al primo semestre 2020 e si attestano ad un volume confrontabile con il risultato pre Covid-19 del primo semestre 2019, nonostante una condizione contingente ancora straordinaria, mercati in larga parte del periodo chiusi, limiti nella possibilità di incontri in presenza con i clienti e assenza di manifestazioni fieristiche del settore - ha commentato l'AD Diego Nardin - Il risultato conseguito è un segnale significativo che conferma il consolidato apprezzamento del mercato verso le nostre collezioni e l'importanza del brand all'interno dei negozi nostri concessionari".



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 2 milioni di euro, rispetto a 2,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2020. Nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati finanziamenti in essere per 1,8 milioni di euro. Il Patrimonio Netto è pari a 20,6 milioni di euro, rispetto a 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020.