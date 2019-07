FOPE debutterà nel cuore di Londra

(Teleborsa) - Dopo l'apertura dello store di Venezia in Piazza San Marco, FOPE annuncia un nuovo flagship store a Londra. L'inaugurazione della nuova boutique dell'azienda orafa italiana, che sarà situata in Old Bond Street, angolo Piccadilly, strada di maggior prestigio e culla del luxury londinese e mondiale, è prevista entro la fine del 2019.



"Con grande soddisfazione entro la fine dell'anno inaugureremo la nostra boutique a Londra - ha dichiarato Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE - . La boutique, la seconda dopo quella di Venezia, darà nuova forza alla strategia di brand awareness perseguita da Fope. Un progetto importante ed ambizioso sul quale da tempo stavamo lavorando e che ora si realizza nel migliore dei modi". © RIPRODUZIONE RISERVATA