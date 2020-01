Fope annuncia forte crescita ricavi 2019

(Teleborsa) - Fope azienda attiva nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su AIM Italia ha annunciato i dati preliminari del 2019, che chiude con ricavi netti consolidati pari a 35 milioni di euro, in crescita dell'11,8% rispetto al 2018 (+3,7 milioni). L'incremento delle vendite ha riguardato sia i principali mercati esteri e sia il mercato domestico.



Diego Nardin, Amministratore Delegato di Fope, ha espresso "soddisfazione" per il risultato commerciale conseguito nel 2019 e sottolinea che questo risultato è in linea con le attese. "La performance del 2019 - afferma - segue il positivo trend di crescita innestato negli ultimi anni e ci conforta rispetto le nostre aspettative di sviluppo futuro, organico e consolidato".



Il titolo Fope oggi sul mercato guadagna lo 0,56%.