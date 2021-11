Foot Locker, trimestrale batte attese. Continuano problemi a supply chain

(Teleborsa) - Foot Locker, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha registrato vendite totali in aumento del 3,9%, a 2.189 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2021, rispetto alle vendite di 2.106 milioni per il corrispondente periodo dell'anno precedente, e sono aumentate del 13,3% dai 1.932 milioni nel terzo trimestre del 2019. La società ha registrato un utile netto di 158 milioni di dollari, o 1,52 per azione, per le 13 settimane terminate il 30 ottobre 2021, rispetto a un utile netto di 265 milioni di dollari, o 2,52 per azione, per lo stesso periodo del 2020, e 125 milioni di dollari, o 1,16 per azione, per il terzo trimestre del 2019. Gli analisti si aspettavano ricavi per 2,14 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,38 dollari, secondo dati Refinitiv.

"La combinazione di una domanda robusta e di un nuovo inventario, insieme vendite maggiori a prezzo pieno, ha portato a un'espansione del margine lordo di 380 punti base al 34,7%, dal 30,9% del periodo dell'anno precedente", ha affermato Andrew Page, vicepresidente esecutivo e CFO. "Ci aspettiamo che i vincoli della catena di approvvigionamento globale persistano per tutto il quarto trimestre; detto questo, crediamo di essere ben posizionati per le festività natalizie, con uno slancio positivo e livelli di inventario pronti a soddisfare la domanda dei clienti", ha aggiunto.