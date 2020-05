Foot Locker, primo trimestre in perdita. Ricavi sotto attese

(Teleborsa) - Foot Locker chiude il primo trimestre con una perdita più ampia del previsto. Il periodo mostra un rosso di 98 milioni di dollari, pari a 0,93 dollari per azione, contro l'utile di 172 milioni (1,52 dollari per azione) registrato nello stesso periodo di un anno prima. Le stime degli analisti erano per una perdita per azione di 23 centesimi.



I ricavi si sono attestati a 1,18 miliardi di dollari inferiori agli 1,31 miliardi del consensus. Le vendite nei negozi aperti almeno un anno sono diminuite del 42,8% nel trimestre.





