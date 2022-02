Foot Locker perde il 33% su cambiamento strategia Nike

(Teleborsa) - Il titolo di Foot Locker, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, è crollato a Wall Street dopo che il rivenditore ha dichiarato di aspettarsi un calo delle entrate nel 2022 in quanto non sarà in grado di vendere lo stesso numero di prodotti del suo principale fornitore, Nike. Nei tre mesi terminati il 29 gennaio 2022, l'utile netto di Foot Locker è sceso a 102 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione, da 123 milioni di dollari, o 1,17 dollari per azione, di un anno fa. Escludendo gli articoli una tantum, ha guadagnato 1,67 dollari per azione, superando gli 1,44 dollari stimati dagli analisti. Le vendite sono aumentate del 6,9% a 2,34 miliardi di dollari, contro i 2,19 miliardi di dollari dell'anno e i 2,33 miliardi di dollari attesi.

A partire dal quarto trimestre 2022, Foot Locker prevede che nessun fornitore rappresenterà più del 55% delle entrate totali, in calo rispetto al 65% nel quarto trimestre del 2021. Di conseguenza, nessun singolo fornitore dovrebbe rappresentano oltre il 60% circa degli acquisti totali per l'anno fiscale 2022, in calo rispetto al 70% nel 2021 e al 75% nel 2020. "Questo cambiamento riflette il passaggio strategico accelerato a vendite direct-to-consumer (DTC) da parte di uno dei fornitori dell'azienda e il continuo impegno di Foot Locker a diversificare il proprio marchio", si legge in una nota.

"Abbiamo ancora accesso a tutti questi prodotti. Vedremo solo quantità diverse che fluiscono sulla nostra strada", ha detto l'amministratore delegato di Foot Locker Richard Johnson durante la call con gli analisti. La società ha affermato che si aspetta che le vendite comparabili scendano dall'8% al 10% nell'anno fiscale 2022, stimando un profitto rettificato tra 4,25 e 4,60 dollari per azione. Gli analisti si aspettavano in media 6,49 dollari per azione.

Scende Foot Locker con i prezzi allineati a 27,67 per una discesa del 33,18%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 25,63 e successiva a quota 23,58. Resistenza a 30,45.