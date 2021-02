© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso Foot Locker, che mostra un -9,82%.Il rivenditore di abbigliamento sportivo paga la trimestrale sotto attese in termini di ricavi. Il quarto trimestre si è chiuso con unpari a 2,19 miliardi di dollari contro i 2,29 miliardi stimati dal consensus. Le vendite a perimetro costante sono diminuite del 2,7%. Meglio delle aspettative, invece,pari a 1,55 dollari contro gli 1,27 dollari indicati dal mercato.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Foot Locker, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Foot Locker, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49,1 USD. Primo supporto visto a 46,74. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 45,93.