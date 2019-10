Just Eat rifiuta l'offerta di Prosus e vola in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida a colpi di opa nel business della consegna del cibo a domicilio. La holding olandese Prosus, che investe in società internet dedicate ai consumatori, ha lanciato su Just Eat un'offerta in contanti a 710 pence ad azione che valorizza il gruppo di food delivery britannico a 4,9 miliardi di sterline, con un premio del 20% rispetto a quanto messo sul piatto, con un'offerta azionaria, dalla concorrente azienda olandese di food delivery Takeaway.com.Il consiglio di amministrazione di Just Eat ha respinto l'offerta non sollecitata di Prosus, perché «sottovaluta significativamente Just Eat sia su base standalone che come parte della raccomandata combinazione» con Takeaway.com, che a fine luglio ha proposto alla società britannica una fusione mediante scambio azionario. «Il Cda - si legge in una nota - ritiene che la fusione con Takeaway.com offra agli azionisti di Just Eat una creazione di valore superiore rispetto ai termini dell'offerta di Prosus» e «di conseguenza, continua a raccomandare agli azionisti lacombinazione con Takeaway com». Dalla fusione di Just-Eat e Takeaway.com nascerebbe il maggior operatore di food-delivery d'Europa e uno dei più grandi a livello globale.Just-Eat, dopo questa offerta, vola in Borsa. Il titolo avanza del 24%, a 732 pence. Più in generale la sfida su Just Eat infiamma il settore con Delivery Hero che sale del 3,9% e la stessa Takeaway.com che balza del 4,4%.