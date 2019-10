Moovenda e Prestofood.it si fondono, nasce nuovo gruppo italiano del food delivery

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce un nuovo gruppo italiano del food delivery, uno dei più grandi per dimensioni e fatturato. Le aziende italiane, attive nella consegna a domicilio del cibo, Moovenda e Prestofood.it hanno annunciato la loro fusione. Una operazione che crea una nuova realtà che già opera a Roma, Viterbo, Napoli, Cagliari, Cosenza, Catania, Palermo, Reggio Calabria, Messina, Lecce e Bari.Le due aziende, insieme, servono circa 3 milioni di persone tra i 18 e i 50 anni. Il mercato potenziale è di circa 1 miliardo di euro. Secondo Simone Ridolfi, amministratore delegato di Moovenda: «Questa operazione dà una spinta alla strategia di Mnnd, la prima holding food tech italiana, che ora conta 4 aziende, servendo più di 100mila clienti, più di 2000 ristoranti in 13 città, da Milano a Catania». E annuncia: «Il prossimo passo sarà aprire nella prima città europea a fine 2019».Per Guido Consoli, amministratore delegato e fondatore di PrestoFood.it «la fusione con un nostro competitor è stato un passo molto importante per PrestoFood.it: oltre a ridurre la concorrenza, così facendo riusciremo a consolidare i territori dove siamo presenti e a ottimizzare tutti i processi di operation abbassando i costi di acquisizione».