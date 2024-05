Mercoledì 15 Maggio 2024, 18:48

“Antico Vinaio” annuncia una partnership con il gruppo Avolta, nato dalla fusione tra Dufry e Autogrill, leader mondiale nel travel retail con oltre 5100 negozi, 70.000 collaboratori e un fatturato annuo di 13 miliardi, e sbarca a Dubai. Con l’intesa sottoscritta, “Antico Vinaio”, che ha chiuso il 2023 con un fatturato globale vicino ai 50 milioni di euro, si pone l’ambizioso traguardo di raggiungere gli 80 milioni entro la fine del 2024, oltre a espandere il proprio team a oltre 500 collaboratori.

Sono previste 15 aperture entro il 2024, con l’obiettivo di raddoppiare il numero degli store entro il 2025. Attualmente, “Antico Vinaio” vanta una presenza significativa sia in Italia, con quasi 20 negozi diretti e 4 in collaborazione con il gruppo Percassi. La strategia futura punta a consolidare ulteriormente la presenza negli Stati Uniti, dove gestisce 7 punti vendita insieme a Joe Bastianich, e in Italia, e di focalizzarsi sull’apertura del primo negozio in Europa e su Dubai (entro l’estate nel terminal 3 dell’aeroporto) nell’ottica di una piena internazionalizzazione. “Sono emozionato e orgoglioso di annunciare la nascita di una nuova collaborazione tra Antico Vinaio e il Gruppo Avolta. Abbiamo siglato un accordo per aprire il primo Antico Vinaio a Dubai, un nuovo Stato chiave per la strategia di espansione del brand - dice Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore della famosa catena di schiacciate, all’inaugurazione del quarto locale a Milano in via Orefici 5, a pochi passi dal Duomo di Milano - Estendere la nostra presenza ci offre l’opportunità non solo di accrescere il nostro marchio ma ci permette anche di continuare ad assumere nuovi collaboratori, avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente al capoluogo lombardo”.