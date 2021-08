Fondo sovrano norvegese, profitti per 94 miliardi di euro in 1° semestre

Mercoledì 18 Agosto 2021, 12:45

(Teleborsa) - Il fondo sovrano Norvegese - il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro) - ha reso il 9,4% nel primo semestre del 2021, registrando profitti per 990 miliardi di corone norvegesi, circa 94 miliardi di euro. Il fondo aveva un valore di poco meno di 1.116 miliardi di euro al 30 giugno 2021. Il 72,4% è investito in azioni, il 2,4% in immobili non quotati e il 25,1% in fixed income e e 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.

Il fondo fondo sovrano norvegese è il più grande detentore di azioni nei mercati azionari globali, possedendo quasi l'1,5% di tutte le azioni delle società quotate. Ciò significa che ha partecipazioni in circa 9.000 aziende in tutto il mondo. Il rendimento degli investimenti azionari del fondo è stato del 13,7%, il rendimento degli investimenti a reddito fisso è stato del -2%, mentre gli investimenti in immobili non quotati hanno reso il 4,6%. Il rendimento delle infrastrutture per le energie rinnovabili non quotate è stato del -1,9%. Il rendimento del fondo è stato di 28 punti base superiore al rendimento dell'indice di riferimento.

La corona si è apprezzata rispetto a molte delle principali valute durante il trimestre, sottolinea il fondo, e i movimenti valutari hanno contribuito a una diminuzione del valore pari a 79 miliardi di corone (oltre 7 miliardi di euro). Nei primi sei mesi dell'anno, il governo ha ritirato 147 miliardi di corone (oltre 14 miliardi di euro) dal fondo.

"Le partecipazioni hanno avuto il contributo più positivo al rendimento nel primo semestre dell'anno, e soprattutto gli investimenti nei settori dell'energia e della finanza. Gli investimenti nelle società energetiche hanno restituito il 19,5%", ha affermato Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo. "Le aziende tecnologiche hanno reso il 16,8% - ha aggiunto - Diverse importanti aziende tecnologiche hanno visto un continuo aumento della pubblicità digitale".