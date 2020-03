Fondo Silk Road consegna 20mila mascherine allo Spallanzani Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il fondo infrastrutturale cinesedi Roma dispositivi medico-sanitari per effettuare 2per la rilevazione del virus Covid-19. Si tratta di una donazione che comprendeLa donazione avviene con il supporto operativo di Autostrade per l'Italia e Pirelli, partecipate dal fondo governativo cinese, e con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane, che ha favorito l'iter di ingresso dei dispositivi in Italia.I test diagnostici sono stati, 24 marzo 2020, aldello Spallanzani, in stretto coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, che sta gestendo l'emergenza sanitaria. Su ogni pacco la scrittae le bandiere italiana e cinese."I kit hanno lo scopo di identificare la presenza di Covid-19 e fornire una base scientifica per la diagnosi di casi confermati e la dimissione di pazienti guariti", sottolinea Silk Road Fund, ribadendo loche lega i due Paesi nell'ambito dell'iniziativa B"Di fronte a questa pandemia e in questo periodo di avversità, desideriamo con convinzione sostenerci l'uno con l'altro", ha dichiaratopresidente di Silk Road Fund, aggiungendo "speriamo che la nostra donazione possa contribuire a una più ampia collaborazione tra i nostri due Paesi per vincere la battaglia contro il Covid-19 e ripristinare presto una normale condizione di vita per le persone".