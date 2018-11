© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -istituito nel 2013 con una dotazione di 600 milioni di euro,". L'allarme viene lanciato da, dopo che nella Manovra varata poche settimane fa dal Governodel fondo.(Associazione Bancaria Italiana) ha reso noto, nel corso di un'audizione alla Camera del suo direttore generale Giovanni Sabatini, chee termineranno entro dicembre 2018. Il fondo prevede la, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Gestito da Consap, ha permesso di erogare 90.170 mutui per un valore di circa 10,1 miliardi di euro, favorendo soprattutto"Il Fondo ha rappresentato la. Come Adiconsum," ha proseguito Galvani. Secondo l'Associazione dei consumatori è altresì necessario allargare la disponibilità delle risorse "al maggior numero di cittadini, aumentando la spesa utile per acquisto e ristrutturazione della casa, oltre alla riqualificazione energetica". "La soluzione - conclude Galvagni - èper omogeneizzare le regole e aumentare l'opportunità da offrire ai cittadini consumatori".