Fondo Polis, ok a rimborso parziale pro-quota

(Teleborsa) - Arriva una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi. Procedere, nell'interesse dei partecipanti al Fondo Polis in liquidazione, ad un rimborso parziale pro-quota di 6.450.000 euro, pari a 50 per ciascuna delle 129.000 quote in circolazione.



L'ammontare del rimborso risulta determinato dalla liquidità generata dall'avvenuta cessione dell'immobile sito in Trieste, perfezionato a Luglio ad un corrispettivo pari a 6.100.000 euro.



"Il rimborso - dichiara il Fondo - corrispondente al 100% del ricavo della vendita sarà messo in pagamento, attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, con data di stacco al 5 agosto 2019, record date 6 agosto 2019 e valuta al 7 agosto 2019. Trattandosi di un rimborso di capitale - conclude la nota - l'importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, ad eccezione che possa emergere un capital gain tassabile".



