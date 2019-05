(Teleborsa) - Il CdA di Polis Fondi SGR in liquidazione, ha deliberato di accettare un'offerta vincolante avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile sito a Trieste, Via Pascoli 9, al prezzo di 6,1 milioni di euro.



La vendita, che si inserisce nel contesto delle attività di dismissione del portafoglio residuo del Fondo, prevede che la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, soggetta a talune condizioni, avvenga entro e non oltre il 1° luglio 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA