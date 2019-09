Fondo Polis, deliberato rimborso parziale pro quota

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR, nella seduta odierna, ha deliberato a favore dei partecipanti al Fondo "Polis" in liquidazione, un rimborso parziale pro-quota di complessivi 19,3 milioni di euro, pari a 150 euro per ciascuna delle 129 mila quote in circolazione.



L'ammontare del rimborso risulta determinato dalla liquidità generata dalla cessione dell'immobile sito in Bologna, Via Aldo Moro 21, perfezionata lo scorso 6 agosto ad un corrispettivo di 21 milioni di euro.



Il rimborso - corrispondente al 92,14% del ricavo della suddetta vendita - sarà messo in pagamento, con data di stacco al 7 ottobre 2019, record date 8 ottobre 2019 e valuta al 9 ottobre 2019. Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA