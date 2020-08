Fondo nuove competenze, Catalfo: presto decreto attuativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Presto varerò ilche renderà il. Dopodiché, il mio obiettivo è quello diitaliane non solo di fronte alle sfide di oggi, ma anche e soprattutto per quelle di domani". Lo scrive in un post su Facebook la Ministra del Lavoroche il Governo sta affrontando - prosegue - è quella di ridare pieno slancio a un tessuto produttivo alle prese con i rapidi cambiamenti del mondo del lavoro ulteriormente accelerati dall'epidemia. Per farlo, dobbiamo adottare strumenti nuovi e incisivi, volti a creare sviluppo partendo innanzitutto dalla formazione e dall'accrescimento delle competenze dei lavoratori, con un'attenzione particolare alle donne e ai giovani. Il, da me fortemente voluto, va proprio in questa direzione".Introdotta con il- che ne ha portato l'attuale dotazione a 730 milioni ed esteso l'utilizzo anche alle transizione occupazionali e fino al 2021 - questa misura fornisce alle imprese uno strumento alternativo alla Cassa integrazione e di natura "attiva"."Attivando il Fondo - sottolinea la Ministra - i lavoratori: una parte di esso viene retribuito dallo Stato e dedicato a corsi di formazione che consentono loro di accrescere le proprie competenze per dare valore aggiunto"In questo modo, non solo sosteniamo le aziende che investono in formazione e competitività mediante laa loro carico, ma permettiamo ai lavoratori di aumentare le occasioni di progressione professionale o di nuovo impiego scongiurando così loconclude Catalfo.