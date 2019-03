Fondo Nazionale Innovazione al via: dotazione di partenza 1 miliardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partito con unadi euro eddi euro, ilè divenuto realtà.Il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoroha presentato oggi a Torino il Fondo, attraverso una cabina di regia che ha l'obiettivo di riunire e moltiplicare risorse pubbliche e private dedicate al tema strategico dell'innovazione.Lodi intervento del Fondo Nazionale è il, ovvero investimenti diretti e indiretti in startup, scaleup e PMI innovative, a "difesa" dell'italianità delle imprese, della proprietà intellettuale e altri asset strategici. Tecnicamente, il Fondo è unche prende la forma di(società di gestione del risparmio) edcon l'acquisizione di quote di minoranza. Gli investimenti sono effettuati dai singoli Fondi del FNI in modo selettivo.I principi cui si ispira il Fondo Nazionale Innovazione sono:per cui è accessibile a tutti, imprese, cittadini e territori;che significa usare questo strumento in senso anticiclicoe farlo diventare volano di crescita;, garantendo alle nostre startup e PMI innovative tutto il supporto strategico necessario in una logica di sistema;, accelerando la maturazione del nostro sistema dell'innovazione.;, operando concretamente per attrarre in Italia grandi e qualificati operatori ed investitori VC europei e internazionali, inclusi Fondi Sovrani, e grandi aziende internazionali.- afferma il MISE poiché può rendere l'Italia uno dei paesi più competitivi in Europa