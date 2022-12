Fondo Italiano Agri & Food, perfezionato primo closing a 130 milioni

(Teleborsa) - Il Fondo Italiano d'Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha, il veicolo dedicato a sostenere l'agroalimentare. Il Fondo ha raggiunto la soglia di 130 milioni di euro grazie al supporto deiBF (holding quotata su Euronext Milan) e CDP Equity (CPDE), e di altri primari investitori istituzionali italiani. La dimensione target è fissata a 300 milioni di euro.FIAF ha una strategia d'investimento ispirata a necessità diagroalimentare. Sotto il profilo ESG, FIAF mira a contribuire all'ammodernamento del settore agroalimentare tramite l'adozione di tecnologie 4.0 volte alla riduzione dei costi e dell'impatto ambientale in ottica di sostenibilità dei percorsi di sviluppo."Fondo Italiano Agri & Food nasce perdell'agroalimentare in progetti di crescita, per promuoverne l'innovazione, favorirne l'internazionalizzazione e i processi di build-up - ha commentato Pier Felice Murtas, Senior Partner del Fondo FIAF - Crediamo che il settore presenti, nei suoi diversi segmenti, un".