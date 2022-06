Fondo GID, MiSE: 6 milioni per Cosp Tecno Service

Venerdì 3 Giugno 2022, 12:45







(Teleborsa) - Il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato un finanziamento agevolato di 6 milioni di euro alla Cosp Tecno Service Scrl, una cooperativa multiservizi con sede a Terni, attiva sul territorio nazionale, in particolare in Umbria e nel Lazio.







Lo comunica lo stesso ministero in una nota sottolineando che si tratta di un intervento realizzato attraverso il Fondo GID, strumento per il rilancio di grandi imprese introdotto dal ministro Giancarlo Giorgetti con l'art. 37 del decreto sostegni che è gestito per conto del Mise da Invitalia.



Con questo finanziamento la cooperativa - costituita nel 1973 da nove donne poi cresciuta fino a coinvolgere circa 1.130 tra soci e dipendenti, sempre con una forte prevalenza femminile - punta a realizzare investimenti funzionali all'efficientamento delle attività legate alle commesse pluriennali in corso nonché all'avvio di nuovi progetti, anche per la digitalizzazione.



Il piano di sviluppo presentato dalla cooperativa - conclude la nota - consentirà di salvaguardare l'occupazione delle persone in organico.