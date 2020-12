(Teleborsa) - Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 121 miliardi di euro, con una crescita di più di un miliardo di euro rispetto al giorno precedente, per un totale di 1,51 milioni di domande.



Lo segnala l'ABI sottolineando che "di queste, oltre un milione sono le domande per operazioni fino a 30 mila euro, per 20,1 miliardi di

euro e 169 mila sono le domande per garanzie su moratorie, per 3,6 miliardi di euro".



