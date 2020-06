Fondo Garanzia, ABI: domande sfondano quota 700 mila

(Teleborsa) - L'ABI segnala che a ieri, 24 giugno, hanno superato le 700 mila (708mila) le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia per finanziamenti richiesti che hanno superato i 40 miliardi di euro: di queste, precisa la nota, le operazioni pervenute dalle banche al Fondo di

Garanzia fino a 30 mila Euro sono cresciute a 630 mila per 12,6 miliardi di euro.





L'ABI rileva che queste rilevanti cifre si assommano ad altri interventi sociali, come le moratorie, che sono divenute due milioni e seicentomila per circa 280 miliardi di euro: numeri imponenti © RIPRODUZIONE RISERVATA