(Teleborsa) - Sono poco più diper un importo di euro superiore aile richieste di garanzie pervenute alnel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del dl "Cura Italia"), al 15 dicembre. Sono i dati comunicati questa mattina dalQuasi tutte le domande sono pervenute ai sensi del decreto. Poco più di un milioni di operazioni sono riferite a finanziamenti fino a, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.163.210 sono le operazioni di garanzia sussidiaria su, mentre 17.695 sono di riassicurazione con copertura del Fondo al 100%. Le altre indicazioni fornite nella nota del Mediocredito Centrale riguardano 402 operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo, 124.528 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi, 41.353 operazioni dicon percentuale di copertura all'80%, 18.815 operazioni di, con percentuale di copertura al 90%.Inoltre nel computo rientrano 11.159 operazioni didel debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%, 67.842 operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 25% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%, 12.136 operazioni riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90% e 9.125 operazioni con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo onerosoSono solole operazioni ai sensi della previgente normativa.