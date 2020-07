(Teleborsa) - Crescono le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia. L'Abi segnala che a ieri, 2 luglio, sono state raggiunte le 764 mila richieste, per oltre 45 miliardi di euro. Un aumento di oltre un miliardo rispetto al giorno precedente.



La maggior parte delle domande – fa sapere l'Associazione bancaria in una nota – riguardano quelle fino a 30 mila euro che sono 672mila per 13,39 miliardi.



"L'impegno delle banche – sottolinea l'Abi – prosegue fortemente anche per le altre iniziative sociali, a cominciare dalle moratorie".











