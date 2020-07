Fondo di Garanzia, ABI: 918mila domande per 61,7 miliardi

(Teleborsa) - Continuano a crescere le domande al Fondo di Garanzia. Secondo quanto segnala ABI, al 29 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia che sono divenute 918mila per 61,7 miliardi di euro, di cui 784mila fino a 30mila euro, per 15,5 miliardi di euro.



"Molto rilevanti - sottolinea l'Abi - sono pure i dati delle moratorie che sono cresciute a ben 295 miliardi di euro, per 2,7 milioni di pratiche lavorate". © RIPRODUZIONE RISERVATA