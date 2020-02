Fondo Dante, Invimit riceve nulla osta Consob per vendita quote di Convivio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, haprimo comparto del fondo di investimento alternativo immobiliareSi apre quindi lache derivano dal contributo di beni immobili attualmente detenuti da altriper un; tale fase durerà fino alla chiusura, anche parziale o anticipata, del primo periodo di sottoscrizione del Comparto.Gli investitori interessati in possesso dei necessari requisiti per essere qualificati come investitori professionali potranno avere accesso alla data room organizzata per consentire lo svolgimento della due diligence."Con il Fondo Dante intendiamo offrire agli investitori nazionali ed internazionali un nuovo approccio, trasparente e chiaro, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico – ha dichiarato– ci auguriamo che lo straordinario valore dei nostri immobili contribuisca in maniera decisiva alla riduzione del debito pubblico e alla creazione di ulteriori occasioni di sviluppo delle nostre città. Gli immobili pubblici rappresentano una importante risorsa per il nostro Paese: questo primo traguardo è solo il punto di partenza di una sfida che Invimit intende affrontare con successo"."Siamo orgogliosi di annunciare l`avvio della commercializzazione delle quote del Comparto del Fondo Dante, Convivio. Il progetto rappresenta il primo esempio di un modello scalabile e replicabile anche per successivi apporti di immobili pubblici – ha aggiunto– Dante si pone come obiettivo la creazione di un nuovo approccio alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico".