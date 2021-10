Fondo Alpha, CdA approva rimborso di equity per 92 euro pro-quota

1 Minuto di Lettura

Venerdì 15 Ottobre 2021







(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate SGR ha comunicato che il CdA ha deliberato l'approvazione di un rimborso parziale pro-quota in favore dei quotisti del Fondo Alpha, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. L'importo complessivo del rimborso pro-quota ammonta a 9.556.500 euro, corrispondente a 92 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha, e verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 ottobre 2021 e data di pagamento 27 ottobre 2021.



Il rimborso pro-quota - evidenzia una nota - è conseguente alla dismissione dell'immobile sito Roma, via di Tor Cervara 285/C, comunicata da ultimo al mercato in data 12 ottobre 2021 e alla liquidità in essere maturata a valere su vendite pregresse.







