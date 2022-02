Fondi pensioni, Covip: adesioni in crescita nel 2021

(Teleborsa) - Alla fine del 2021 le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 9,745 milioni, in crescita del 4,3% rispetto a fine 2020. Sono 403mila le unità in più.

Lo riferisce la Covip, la Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione, sottolineando che il dato include anche le posizioni di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme pensionistiche. In totale gli iscritti sono circa 8,8 milioni di persone.

I fondi negoziali registrano un aumento di 196mila posizioni (+6%), per un totale a fine anno di 3,457 milioni. Nelle forme pensionistiche di mercato si registra un aumento di 108mila posizioni (+6,6%) e di 103mila nei Pip nuovi (+2,9%).

A fine 2021 il totale delle posizioni in essere in queste forme è pari rispettivamente a 1,735 milioni e 3,613 milioni di unità.

Le risorse destinate alle prestazioni sono pari a 212,6 miliardi di euro, circa 14,7 miliardi in più rispetto alla fine del 2020. Nei fondi negoziali l'attivo netto è di 65,3 miliardi (+8,2%). Nelle forme di mercato l'attivo ammonta a 29 miliardi nei fondi aperti e a 44,1 miliardi nei Pip nuovi, aumentando rispettivamente del 14,2% e del 13%. Nel corso del 2021 i contributi incassati da fondi negoziali, fondi aperti e Pip nuovi sono stati pari a 13,3 miliardi di euro, in crescita di circa 890 milioni (+7,2%) rispetto al 2020.