(Teleborsa) - Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 i, per il, sono cresciuti del 12,70% con un Attivo Netto Destinato alle Prestazioni (Andp) pari a 169.537.207 euro. Per il– si legge in una nota diffusa dal Fondo – si raggiunge quasi l'11% con Andp di 195.908.224 euro e anche ilvede aumentare i rendimenti del 7,42% con Andp di 2.438.991.341 euro."Siamo particolarmente soddisfatti delle performance registrate dall'investimento dei risparmi dei lavoratori iscritti a Fon.Te – ha commentato il–. È per noi la certificazione del buon lavoro svolto come amministratori di un patrimonio che, frutto dei contributi di dipendenti e datori di lavoro, non solo deve essere salvaguardato in tutto e per tutto ma deve essere valorizzato sempre al meglio per assicurare il massimo delle prestazioni possibili agli iscritti futuri pensionati".Risultati – conclude la nota - che riflettono "l'ottimo andamento dei mercati azionari in particolare nell'ultima parte dell'anno, nella quale si è registrato il decorso positivo dei dati macroeconomici e un assestamento del quadro geopolitico (in particolare con gli accordi commerciali tra Usa e Cina)".