Fondi etici, importante alternativa di investimento

(Teleborsa) -dell''edizione 2019appena conclusooltre che il vero parametro di riferimento da dover rispettare per rientrare all'interno di alcuni tra i più grandi fondi di investimento del mondo. Ma quanto vale il settore degli investimenti sostenibili e sono davvero una buona alternativa a quelli tradizionali? Secondo le indagini di mercato e dai risultati ottenuti nelle principali borse mondiali durante gli ultimi anni, alcuni dei quali particolarmente brillanti, la risposta a tale quesito sembrerebbe positiva.hanno iniziato ad emergere e ad ottenere idiffondendosi velocemente sino ad oggi come principale strumento di gestione di risparmio tra gli investitori retail - che in vent'anni sono diventati moltissimi - attenti alle tematiche ambientali e sostenibili.La maggior parte di questi(Investimento Sociale Responsabile) che identifica aziende che adottano una policy di Corporate Social Responsability, sono anche estremamenteNegli ultimi tre anni infatti lasoprattutto nell'ambito degli azionari e nei tematici, rimanendo seconda solo ai mercati emergenti ed europei.Per quanto riguarda il secondo parametro, ovvero la volatilità, i fondi sostenibili hanno anche presentato una deviazione standard annualizzata nettamente inferiore rispetto a quella dei principali panieri tradizionali. Due elementi che, uniti alla salvaguardia dell'ambiente, porterebbero molti degli investitori a prediligerne l'impiego.