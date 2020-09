Fondazioni bancarie, balzo di proventi nell'esercizio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto Rileva l'ultimo, rinviato a causa dell'emergenza Covid, da cui emerge che ilè salito adi euro (+1,6%) e rappresenta l'86% del passivo di bilancio.La composizione dell'attivo è costituita per il 95,1% da attività finanziare e solo per il 4,8% da beni mobili e immobili. Per quanto riguarda le attività finanziarie invece, il peso degli investimenti immobilizzati rispetto all'esercizio precedente è leggermente diminuito, passando dal 65,3% al 64,4% dell'attivo, così come la quota degli strumenti non immobilizzati, che passano dal 25,3% al 24,3%.L'anno ha evidenziato unche si attestano a 2.601 milioni di euro, in aumento. Tutte le voci di provento finanziario aumentano, in particolare la gestione degli strumenti finanziari (+325%), le gestioni patrimoniali (+106%) ed i dividendi (+32%).di euro (+232%), considerata la quasi stabilità degli oneri complessivi, per 261 milioni di euro (+4,6%). Significativo incremento degli oneri fiscali pari a 510 milioni."Il 2019 - ha sottolineato, presidente di Acri - ha registrato risultati estremamente positivi. Il recupero dei mercati finanziari, rispetto a un 2018 particolarmente difficile, ha fatto registrare un significativo incremento dei proventi complessivi, che si è riflesso nell'avanzo di gestione, più che triplicato rispetto all'esercizio precedente".Nonostante il consistente avanzo, risultan, pari a 911 milioni di euro (-11,1%), in linea con la media degli ultimi anni. Merita attenzione però il fondo per ilminorile che nei primi quattro anni di attività, tramite l'impresa sociale, soggetto attuatore individuato da Acri, ha assegnato contributi per circadi euro per il sostegno diComplessivamente, nel 2019 le Fondazioni hanno fatto registrare una redditivita' lorda del patrimonio del 6,5%, in sensibile aumento rispetto al 2,7% dell'anno precedente.