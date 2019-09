© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Recenti studi epidemiologici hanno rivelato che, senza evidenza di variazioni di rilievo per area geografica, né dovute a fattori culturali o socioeconomici.Fondazione TIM lancia oggi il bando "Liberi di comunicare. Tecnologie intelligenti e innovazione per l'autismo",Il, è indirizzato in particolare a stimolare nuove idee basate sulle tecnologie più innovative come ad esempio gli algoritmi di intelligenza artificiale, stampa 3D, sistemi vocali, realtà aumentata, giochi e robot, tool immersivi e di localizzazione.Progetti che dovranno essere in grado di raggiungere il più ampio numero di destinatari, con la sicurezza e facilità di utilizzo degli strumenti e l'adattabilità ai bisogni dell'utente, come pure l'integrabilità con eventuali protocolli/tecnologie standard già implementati come, per esempio, le soluzioni smart city/smart home., elemento chiave per supportarne efficacemente la diffusione in diversi contesti di utilizzo e l'aggiornamento tecnologico.