Fondazione Mps: per Sansedoni aperta procedura di concordato preventivo

(Teleborsa) -, la società immobiliare partecipata dalla(67%),(21,8%) e(11,2%). La proposta di concordato era stata avanzata dalla società lo scorso 26 giugno e il decreto è stato notificato il 2 gennaio.La procedura prevede laper l'espressione di voto sulla proposta di concordato, così come previsto dalla normativa vigente."L'ammissione della Sansedoni Spa alla procedura di concordato preventivo è motivo di grande soddisfazione per la Fondazione Monte dei Paschi, che ha sempre seguito con particolare attenzione le recenti vicende della società. Ci auspichiamo si possa aprire ora un nuovo corso per Sansedoni, finalizzato al pieno rilancio delle sue attività e al mantenimento dei livelli occupazionali", ha affermato il presidente della Fondazione Mps, sottolineando che "continueremo a seguire con interesse l'evolversi della situazione".La proposta di concordato, qualora approvata dai creditori e omologata dal Tribunale,della Sansedoni.Arrow Global e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, spiega una nota, "contribuiranno adella società per la migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare a beneficio dei creditori".