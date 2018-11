Fondazione LHS (Saipem), Safety Leadership Event alla terza edizione a Roma il 5 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -saranno i temi al centro del, l'evento organizzato dalla(costituita da Saipem) il prossimo, a Roma, presso ilL'appuntamento, giunto alla sua terza edizione, è undedicato allo sviluppo dellaed allain ambito salute e sicurezza.La Fondazione LHS è realtà no profit creata da Saipem nel 2010 per sviluppare ricerca, formazione e comunicazione in materia di salute e sicurezza.: è necessaria per stimolare una cultura della sicurezza come valore universale. Sul palco del teatro verranno portate ledel mondo dell'industria, delle istituzioni, della comunicazione, della cultura e del giornalismo e della società civile.Il Safety Leadership Eventa, una community nata a margine della stessa Fondazione LHS che aggrega persone animate dal desiderio di contribuire a diffondere la cultura della sicurezza.