(Teleborsa) - Anche quest'anno ladi Saipem partecipa ad, la prima manifestazione fieristica italiana dedicata alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà esclusivamente online i prossimi 1, 2 e 3 dicembre.L'appuntamento, a, è reso ancora più speciale dal ricorrere dei 30 anni di Ambiente Lavoro e dei 10 anni di Fondazione LHS, da sempre uniti nella mission di accrescere e innovare la cultura della sicurezza.I visitatori potranno accedere allo showroom virtuale della Fondazione, dove troveranno informazioni, video e documenti da scaricare, e potranno comunicare con i referenti in una chat dedicata. Inoltre, martedì 1 dicembre, giorno di apertura della manifestazione, è previsto l'intervento di, Segretario Generale della Fondazione LHS che, in diretta live dalle 15 alle 17, ripercorrerà i 10 anni di vita della Fondazione facendo perno sui temi chiave dellaleadership e della comunicazione legati alla sicurezza, esplorati e rielaborati anche alla luce del momento di incertezza e volatilità che stiamo vivendo.L'evento, intitolato "" è a partecipazione libera, previaiscrizione da effettuarsi entro il 30 novembre. Per prenotare il proprio posto occorre registrarsi sulla piattaforma della manifestazione e iscriversi all'evento nella sezione "Programma". Per assistere alla diretta, basterà accedere alla piattaforma qualche minuto prima dell'evento e cliccare sulla voce di menu "Live"."Da sempre Ambiente Lavoro rappresenta un'occasione di confronto tra i professionisti del settore e un'opportunità per accrescere la cultura della salute e sicurezza nel nostro Paese – ha affermato, Segretario Generale della Fondazione LHS – Sono lieto che, nonostante le difficoltà attuali, gli organizzatori non abbiano desistito e abbiano lanciato un'edizione digitale che ci consente di ritrovarci, seppur virtualmente, e di fermarci a riflettere sul futuro della salute e sicurezza. Non dimentichiamo che, se vogliamo uscire più forti da questa sfida, dobbiamo farlo insieme".