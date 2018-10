Fondazione LHS, il Safety Leadership Event approda a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si parla molto di, un tema necessario per le aziende "moderne" e "sostenibili", ma anche un, nel privato, al lavoro, nelle relazioni con gli altri. E c'è modo e modo per veicolare questo messaggio di sicurezza e benessere, che può diventare, tale da cambiare la vita di chi ascolta.E' su queste basi che nasce, un movimento di persone che sta portando un, veicolato dagliimpegnati a promuovere questa, attraverso il potere delle idee e del networking. Italia Loves Sicurezza nasce dalla(Leadership in Health and Safety), costituita da Saipem nel 2010 per sviluppare attività di ricerca, programmi di formazione e campagne di informazione in ambito di salute e sicurezza sfruttando la sua expertise in materia.Parlare di sicurezza sul lavoro non è certo un tema obsoleto, gli ultimi numeri dell'parlano chiaro: nei primi otto mesi del 2018 gli infortuni sul lavoro sono scesi dello 0,6% (circa 419 mila), ma lee sempre in crescita (713 hanno perso la vita con un incremento del 4,5% sul 2017)., quest'anno alla sua terza edizione, dopo il grande successo di pubblico delle prime due edizioni a(nel 2016) ed a(nel 2017). Perché Roma? "L'idea è quella di avvicinarsi ai centri istituzionali", ha spiegatoL'evento, condotto da Scotti si terrà al(Roma) ile vedrà la partecipazione di ospiti prestigiosi, sperando di replicare il grande successo delle prime due edizioni. Massimo riserbo sul programma della giornata, ma il numero uno della Fondazione LHS promette che sarà qualcosa di straordinario.Cos'è il Safety Leadership Event? Si tratta di un, di leadership e comunicazione, di, un'esperienza emotiva in grado di amplificare la percezione delle persone sui temi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. L'evento nazionale degli ambassador viene definito dai partecipanti alle precedenti edizioni "un'esperienza immersiva", "una fucina di idee", un evento "incredibilmente emozionante", "illuminante, ricco di ispirazione e tanta emozione". "Mi ha dato nuova linfa e incredibile entusiasmo", afferma ancora uno dei partecipanti alle scorse edizioni.E per preparare il terreno al prossimo evento la Fondazione LHS parteciperà ad, il 18° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terràAmbiente Lavoro è la prima manifestazione fieristica italiana dedicata alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'occasione unica per promuovere, diffondere e radicare la cultura della sicurezza nel nostro Paese ed un punto d'incontro per tutti i professionisti.La Fondazione LHS sarà presente con un proprio stand e conpresso la Sala Armonia. Le due sessioni saranno facilitate da Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS, che condividerà alcuniutilizzati in questi anni per promuovere il cambiamento culturale e fare la differenza.