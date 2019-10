Fondazione Internazionale Menarini, il premio Nobel Louis Ignarro entra nel Comitato Scientifico

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, fa il suo ingresso nel comitato scientifico della Fondazione Internazionale Menarini.Nato a Brooklyn (New York), figlio di immigrati italiani, Ignarroquando inizia a realizzare i suoi primi esperimenti con un gioco per bambini. Le sue scoperte hanno cambiato la vita di milioni di persone. Le sue intuizioni l'hanno portato a vincere la più alta onorificenza scientifica del mondo.E la sua preziosa esperienza, da oggi,La passione per la chimica non lo abbandona più e, dopo una brillante carriera universitaria alla Columbia University di New York e lunghi periodi di ricerca in altre prestigiose università americane, si trasferisce all'Università della California di Los Angeles (UCLA).È in quel periodo che viene insignito del Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina "per il suo contributo ad aver scoperto le implicazioni della molecola di monossido di azoto nel sistema cardiovascolare". È ai suoi studi che dobbiamo le invenzioni di farmaci utilizzati comunemente per trattare la disfunzione erettile e l'ipertensione.Ignarro è il fondatore della Società dell'ossido nitrico e attualmente è professore di farmacologia presso la UCLA School of Medicine Department of Molecular and Medical Pharmacology.: l'attività educazionale realizzata nei congressi e sul web rappresenta un patrimonio scientifico unico - commenta Ignarro raggiunto a Los Angeles - la collaborazione con Fondazione -. "".– ha dichiarato–. Con la sua esperienza promuoveremo ulteriormente la ricerca e la conoscenza nel campo della biologia, della farmacologia, della medicina, dell'economia e delle scienze umane, che rappresentano gli scopi statutari di Fondazione Menarini".