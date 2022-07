Fondazione GIMBE-ANP, Covid-19 e scuole: risolvere criticità per un nuovo anno scolastico in sicurezza

(Teleborsa) - La Fondazione GIMBE nell'ottobre del 2021 ha pubblicato il report "Sicurezza COVID-19 nelle scuole: dalle evidenze scientifiche al real world", sintetizzando le evidenze scientifiche pubblicate sino ad agosto 2021 che da un lato dimostrano che nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall'altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo utilizzando un approccio multifattoriale integrando interventi di prevenzione individuale e ambientale: dai vaccini allo screening periodico, dalle mascherine al distanziamento, dalla gestione delle quarantene alla misurazione della temperatura, dalla disinfezione di mani e superfici all'aerazione e ventilazione dei locali.

"Considerata l'indisponibilità di dati sistematici sul reale livello di implementazione delle principali misure di contenimento della pandemia COVID-19 nelle scuole italiane, abbiamo lanciato una survey per disporre di dati oggettivi", dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE.

"Abbiamo ritenuto fondamentale – dichiara Antonello Giannelli, Presidente ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) – collaborare con la Fondazione GIMBE per elaborare e promuovere la survey che è stata inviata ad oltre 6 mila dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, anche per poter formulare proposte concrete e realistiche in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico".